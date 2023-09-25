«Солнышко и принц на белом коне»: астролог назвала знаки зодиака, которые нравятся всем без исключения

О них с завистью говорят, что им всегда везет. Они всегда в центре внимания, их любят, их благосклонности ищут, с ними мечтают дружить. Они отличные друзья и верные супруги. Кто же эти везунчики, рожденные под счастливой звездой?

Астролог Татьяна Бережная назвала три знака зодиака, которым всегда везет.

Близнецы

Легкий характер Близнецов привлекает в их жизнь удачу и везение, уверена астролог.

«Они проще других относятся к неприятностям, никогда не зацикливаются на негативе. Любознательные, интеллектуальные, легкие на подъем, очень активные, контактные, общительные. Близнецы всегда находят единомышленников», — рассказала Бережная интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам астролога, Близнецы не умеют долго обижаться. А везет им благодаря их легкому характеру.

Лев

Принц на белом коне из девичьих грез — это Лев.

«Львы очень самодостаточные, яркие, уверенные в себе, активные люди. Чтобы блистать, чтобы привлекать к себе внимание, им не нужно трудится, это происходит само собой. В этом они счастливчики. Они притягивают к себе людей своими внутренними качествами», — отметила собеседница издания.

Они притягивают везение своим достоинством, гордостью, импозантностью, шармом. Львы— это замечательные друзья, добавила Бережная.

Стрелец

Стрельцов можно сравнить с солнцем, выглянувшим из-за туч, ведь они озаряют мир своим сиянием и теплотой, пояснила астролог.

«Самые душевные, щедрые в духовном понимании люди. Они очень гостеприимны. Они идеалисты, у которых выстроен собственный мир, и этот мир всегда очень интересный, разносторонний, с какой-то религиозной ноткой. У них огромное желание кому-то помочь, сделать что-то хорошее для людей», — рассказала астролог.

Большинство людей любит Стрельцов за их легкий позитивный подход к жизни. Они получают от жизни многое, потому что очень много отдают, заключила собеседница издания.

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