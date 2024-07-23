Кредиторы пытаются выселить жительницу Вологды, обманутую украинскими аферистами

Сторонники украинской идеи представились инвесторами и смогли обманом получить деньги жительницы Вологды. Как сообщает RT , женщина и ее дочь могут остаться без квартиры, их постоянно донимают кредиторы.

Истории про кредиты и долговые ямы не новые. Часто в эту ловушку граждан заманивают мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, правоохранителями или, как в случае из Вологды, инвесторами. После беседы с очередной жертвой злоумышленники убедили 51-летнюю женщину оформить крупный кредит под залог квартиры. Финансовый аналитик якобы из брокерской компании убедил горожанку, что после переводов она сможет заработать на 35% больше, чем вложила. Сначала женщине позволили вывести часть небольшой суммы, чтобы она действительно поверила в схему.

Женщина исправно следовала условиям мошенников, оформила кредит через компанию «Красный Джин» (ООО «Бурмистр»), заложила квартиру. Так аферистам удалось получить $50 тысяч чужих денег. Когда женщина одумалась, то потребовала вернуть средства. На это ей ответили: «Слава Украине».

«Я на руках не имею даже подписанного с их стороны договора (только моя подпись), по предмету залога специалист потребовала только видеосъемку жилплощади. У меня попросили только справки от врача-психиатра и врача-нарколога, никаких справок о моем ежемесячном доходе, мое финансовое состояние на тот момент никто не проверял, хотя оно было ужасное. Сейчас мне понятно, что цель была просто завладеть моей квартирой», — говорит Нина.

Найти мошенников пыталась полиция. Удалось выйти на след и определить одного афериста, однако спросить с него нечего: он погиб.

Сама обманутая жительница Вологды проходит процедуру банкротства, на нее и дочь давят кредиторы, заставляя выселиться из единственного жилья.

Ранее в Кузбассе слесарь переводил аферистам деньги своих родственников.