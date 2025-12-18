Кремль: на Прямую линию с Путиным поступили почти 1,9 млн обращений

Владимир Путин значительную часть своего рабочего времени уделяет подготовке к прямой линии, как сообщили в пресс-службе Кремля. Через сутки состоятся «Итоги года». От граждан России уже поступило почти 1,9 млн обращений.

Граждане обращаются с вопросами и жалобами, сообщая о своих насущных проблемах. В Общероссийском народном фронте подчеркнули, что самые острые вопросы уже находятся в процессе решения.

«В основном это связано со здоровьем. Где-то помогли протез вот, допустим. Луганское отделение Народного фронта помогло жителю срочно приобрести протез для ноги, и другие вопросы решаются», – рассказали в ОНФ.

Напомним, «Итоги года с Владимиром Путиным» будут проводиться в этом году в гибридном формате прямой линии и масштабной пресс-конференции. Начало запланировано на 19 декабря в полдень мск.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что иностранные журналисты, включая представителей так называемых недружественных государств, смогут принять участие в ежегодной итоговой программе с Владимиром Путиным и задать свой вопрос.