Иностранные СМИ получат слово: Песков сообщил об участии журналистов из недружественных стран в «Итогах года»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что иностранные журналисты, включая представителей так называемых недружественных государств, смогут принять участие в ежегодной итоговой программе с Владимиром Путиным и задать свой вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль не станет ограничивать доступ западных корреспондентов к ключевому медиасобытию конца года. По словам Дмитрия Пескова, на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» приглашены журналисты как из дружественных, так и из недружественных стран, которые продолжают работу в России.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все аккредитованные участники получат равную возможность обратиться к главе государства. Это решение выглядит заметным шагом на фоне серьезного охлаждения в международных отношениях и сложностей в работе иностранных СМИ на российской территории.

