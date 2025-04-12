Кремль раскритиковал отзыв World Press Photo приглашения российскому фотокору

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что отказ в доступе фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей конкурса World Press Photo является нелогичным и неразумным решением.

Терещенко получил приглашение на церемонию вручения наград победителям конкурса, которая состоится в мае в Амстердаме. Но позже организаторы сообщили, что не смогут принять участие россиянина из-за якобы «обострения ситуации на европейском континенте».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как позор и травлю в отношении российских средств массовой информации.

«Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?» — задалась риторическим вопросом Захарова.

Ранее сообщалось, что представители делегаций РФ и США отказались от общения с прессой в Стамбуле.