Представители делегаций РФ и США отказались от общения с прессой в Стамбуле

Официальные представители делегаций России и США не планируют делать никаких заявлений для прессы после окончания переговоров в Стамбуле, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

В четверг, 10 апреля, в российском генеральном консульстве в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и США. Встреча началась в 10:00 по местному времени.

Как отмечают СМИ, на улице у здания консульства собралась значительные группы из журналистов, ожидающих окончания беседы, однако российская и американская стороны решили ограничиться внутренними обсуждениями и не предоставлять комментарии прессе.

Вопросы, обсуждаемые на переговорах, посвящены нормализации работы дипломатических миссий. Сообщалось, что Москву представляет новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Ранее член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что Москва проанализировала предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине.