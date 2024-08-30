Киев призывает Монголию арестовать Путина во время визита

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Монголии с призывом арестовать президента России Владимира Путина во время его предстоящего визита в страну.

Данный призыв основан на ордере на арест, выданном Международным уголовным судом (МУС) в отношении российского лидера.

Визит Путина в Монголию запланирован на 3 сентября 2024 года. Однако, согласно информации, полученной агентством Bloomberg, монгольские власти, вероятно, проигнорируют ордер МУС и не планируют предпринимать каких-либо действий по задержанию российского президента.

Такая ситуация и позиция Украины подчеркивает продолжающиеся усилия страны в попытке максимально обострить отношения России и ее партнеров. В то же время, позиция Монголии отражает различные подходы стран к выполнению требований МУС и поддержанию дипломатических отношений в сложной геополитической обстановке.

Ранее стало известно о том, что Москва обещает жесткий ответ на снятие ЕС оружейных ограничений для Киева.