Кремль снова стал вести YouTube-канал, несмотря на замедление работы сервиса в РФ

Дмитрий Песков сообщил, что этим шагом они стремятся увеличить количество возможностей для донесения российской позиции до западной аудитории.

По его словам, для информирования о деятельности президента используются все доступные ресурсы.

В последние две недели на канале Kremlin стали регулярно появляться видео с мероприятиями с участием Владимира Путина.

В течение более года роликов там почти не было, за исключением полета президента на ракетоносце Ту-160М и его интервью Такеру Карлсону.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к жителям приграничных с Украиной регионов России.