На сайте Кремля опубликовали обращение президента РФ Владимира Путина. В нем глава государства благодарит жителей приграничных с Украиной регионов за участие в сентябрьских выборах различного уровня.

Обстановка в регионах, граничащих с Украиной, сложная. Однако несмотря на это с 6 по 8 сентября жители активно посещали избирательные участки, голосовали за кандидатов в Советы депутатов, мэров, управленцев и так далее. От этого выбора зависит развитие и будущее областей, и как раз этого боятся в Киеве.

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Еще раз спасибо за вашу позицию», — заявил Путин.

Как отмечали ранее в Кремле, выборы в России прошли прозрачно и по всем правилам. Нарушений не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ напали на Курскую область для срыва выборов в России.