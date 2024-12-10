Кремль составил топ-10 проблем, волнующих россиян

В ходе приема поступающих вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным был составлен перечень основных проблем, которые особенно волнуют граждан. На основе поступивших обращений был составлен рейтинг из 10 актуальных тем, интересующих население. Примечательно, что приоритеты варьируются от региона к региону, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул высокий интерес граждан к предстоящему мероприятию. В этом году программа «Итоги года» с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря — она начнется в 12:00. К слову, прямая линия в прошлом году длилась чуть больше четырех часов.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что эфир пройдет в следующий четверг. Владимир Путин ответит на поступившие вопросы и даст четкое разъяснение по каждой озвученной теме. Самые популярные из них отбираются по количеству и частоте обращений россиян, чтобы как можно большее число людей смогло получить ответ от президента.