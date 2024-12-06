Песков подтвердил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря 2024 года. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, 19 декабря пройдет прямая линия, во время которой Путин будет отвечать на вопросы. Эта линия, по уже сложившейся традиции, будет совмещена с пресс-конференцией. На данную пресс-конференцию уже приглашены представители иностранных средств массовой информации.

Буквально завтра стартует сбор вопросов для проведения этой линии. Их начнут принимать в ночь с 7 на 8 декабря. Самые актуальные и интересные вопросы будут заданы президенту России.

Ранее уже сообщалось, что 19 декабря состоится прямая линия с главой РФ. Сообщение ему может отправить любой человек из практически каждой точки мира. Как пошутил в прошлом году Песков, даже у Зеленского есть возможность задать вопрос.