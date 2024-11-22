«Крепкий Орешник»: эксперт Кнутов объяснил, почему «гиперзвук» прилетел именно в «Южмаш»

Российский военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с телеканалом РЕН попытался пролить свет на то, какие конкретно цели преследовались Москвой при нанесении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удара новейшей отечественной гиперзвуковой ракетой «Орешник».

21 ноября поначалу появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

По словам Кнутова, предприятия, подобные «Южмашу», включают в себя глубокие подземные цеха, которые, скорее всего, активно функционируют. Кроме того, как отметил эксперт, есть достоверная информация, что у «Южмаша» в последнее время появились достаточно серьезные наработки в производстве ракетных вооружений. И перед ВС РФ была поставлена задача остановить любую деятельность на заводе.

«Такие производственные формирования разрушить обычными ракетами почти невозможно из-за высокого уровня защиты и наличия средств ПВО», — отметил эксперт.

В продолжение темы Кнутов предположил, что в подземных цехах активно производились для нужд ВСУ применяющиеся для обстрелов России оперативно-тактические ракеты «Гром-2» и крылатые ракеты «Нептун», которые Киев частенько отправляет в сторону Крыма.

«Работники, которые в свое время там трудились, занимались производством ракеты „Сатана“. Так имеется достаточно серьезная материально-техническая база», — рассказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что большинство западных СМИ назвали ракетный удар по Днепропетровску «Орешником» — «последним предупреждением от Путина».