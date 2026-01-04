Крещение под запретом: кому и почему могут отказать в самом первом христианском таинстве

Протоиерей Андрей Ефанов, комментируя вопросы церковной практики, обозначил позицию, согласно которой священник может отказать в совершении таинства крещения над младенцем. Ключевым критерием является не формальное соблюдение процедуры, а готовность родителей обеспечить последующее христианское воспитание ребенка, передает Царьград .

Священнослужитель выразил сомнения в целесообразности крещения в семьях, где родители сами не являются воцерковленными или неверующими. По его мнению, в таких условиях таинство рискует стать формальным актом, лишенным духовного наполнения и последующего развития. Отец Андрей охарактеризовал подобные случаи как «мертворожденное» крещение, подчеркнув трагедию рождения для вечной жизни без ее фактического начала.

При этом протоиерей указал, что сам отказ не должен быть механическим. Он рассматривается как оправданный, если сопровождается серьезной пастырской беседой. Такая беседа призвана пробудить в родителях осознание ответственности и интерес к вере, потенциально становясь первым шагом к осознанному воцерковлению всей семьи в будущем.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и его жена захвачены и вывезены за пределы страны.