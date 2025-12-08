Крест на карьере интернет-звезд: вернутся ли Блиновская, Лерчек и Митрошина после скандальных арестов?

За последние два года российский блогосферу потрясли громкие уголовные дела против ее главных звезд. Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек) и Александра Митрошина оказались в центре скандалов, связанных с неуплатой налогов и финансовыми махинациями. Теперь, когда для одних прозвучали приговоры, а других ждут суды, возникает вопрос: есть ли у них шанс вернуться на прежние вершины и доходы? Эксперты, опрошенные KP.RU , скептически оценивают такие перспективы.

Так, Блиновская, ранее считавшаяся самой богатой российской блогершей, в 2025 году была приговорена к 4,5 года колонии за неуплату налогов на 912 млн рублей. Помимо срока, ей запрещено на 3 года и 9 месяцев управлять коммерческими организациями. Это серьезно ограничит ее возможности по ведению прежнего бизнеса.

Эксперт указывает, что за время отсутствия лидеров аудитория получила новых «героев», а рынок рекламы сильно изменился.

«Что касается сохранения заработков в таких же объемах, как раз в этом я сомневаюсь. За время их отсутствия — особенно это касается Блиновской и Лерчек — многое в соцсетях изменилось, в том числе по объемам и стоимости рекламы, а аудитория получила новых «героев». Так что я бы сказал, что все сложно».

Похожая ситуация сложилась вокруг Лерчек, которая судится за валютные операции по поддельным документам, и Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Их подписчики за время простоя постепенно «забывают» авторов, хоть и не отписываются массово.

Медиаэксперт Юрий Нестеренко обращает внимание на смену ландшафта соцсетей. Прежние теряют позиции, а новые платформы требуют иных подходов. Возвращение, по его мнению, возможно лишь при кардинальном изменении позиционирования и искренней работе над репутацией, например, через социальные проекты. Однако любая фальшь будет мгновенно распознана аудиторией и похоронит шансы на успех.

Интересно, что история Лерчек обросла побочными сюжетами — разводом с мужем и новыми отношениями с аргентинским танцором, что многие считают продуманным пиар-ходом. Эксперты предупреждают: если аудитория заподозрит в этом «шоу», волна негатива может перечеркнуть все усилия.

Что касается Блиновской, адвокат Вадим Багатурия видит для нее путь в роли приглашенного спикера, использующего свой тюремный опыт. Но одно очевидно: эпоха безнаказанности и сверхдоходов от «марафонов желаний» для этих блогеров закончилась. Их будущее в интернете, если оно состоится, будет строиться на принципиально новых, более скромных и абсолютно законных основаниях.

Ранее сообщалось, что Лерчек под домашним арестом забеременела четвертым ребенком.