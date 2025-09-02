Крестный ход с мощами патриарха Тихона прошел по площади Ленина в Чите

В Чите, административном центре Забайкальского края, на площади Ленина состоялось религиозное шествие, в ходе которого священнослужители совершили обряд окропления святой водой. Информацию об этом распространил телеграм-канал Chita.ru.

Согласно данным издания, процессия, состоящая из представителей духовенства и прихожан, прошла по центральной площади города с иконами, знаменами и церковными флагами. Мероприятие сопровождалось колокольным звоном передвижной звонницы.

Священники окропили святой водой окружающее пространство и доставили на площадь Ленина ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского, который осудил советский режим. В крестном ходе участвовали несколько сотен верующих.

Патриарх Тихон (Беллавин), возглавлявший Русскую православную церковь в период с 1917 по 1925 годы, подверг советскую власть церковному проклятию и призывал остановить «жестокие казни». В 1989 году Русская православная церковь причислила Тихона к лику святых исповедников.

