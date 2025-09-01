Редкий предмет из семьи Ленина сталь частью выставки в Подмосковье

Документ датирован 1925–1926 годами, что дает редкую возможность заглянуть в образовательный процесс начала советской эпохи. На страницах тетради сохранились диктант, посвященный воде, сочинение о личном огороде и арифметические задачи с использованием пудов и десятин — единиц измерения, вышедших из употребления.

Экспонат примечателен не только содержанием, но и формой: тетрадь лишена привычных полей, но украшена переводными картинками — инновацией для своего времени, появившейся в России еще в XIX веке.

Специалисты музея отмечают, что современные учебные материалы стали значительно красочнее и функциональнее, а математическое образование ушло далеко вперед. Однако исторические документы, подобные этой тетради, остаются ценными свидетельствами эволюции педагогических подходов и повседневной жизни школьников прошлого века.

