Редкий предмет из семьи Ленина сталь частью выставки в Подмосковье
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» выставили 100-летнюю тетрадь Ленина
Фото: [t.me/museumGorki]
Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил уникальный артефакт — столетнюю школьную тетрадь племянника Владимира Ленина Виктора Ульянова. Об этом сообщает интернет-издание Regions.
Документ датирован 1925–1926 годами, что дает редкую возможность заглянуть в образовательный процесс начала советской эпохи. На страницах тетради сохранились диктант, посвященный воде, сочинение о личном огороде и арифметические задачи с использованием пудов и десятин — единиц измерения, вышедших из употребления.
Экспонат примечателен не только содержанием, но и формой: тетрадь лишена привычных полей, но украшена переводными картинками — инновацией для своего времени, появившейся в России еще в XIX веке.
Специалисты музея отмечают, что современные учебные материалы стали значительно красочнее и функциональнее, а математическое образование ушло далеко вперед. Однако исторические документы, подобные этой тетради, остаются ценными свидетельствами эволюции педагогических подходов и повседневной жизни школьников прошлого века.
