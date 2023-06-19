«Кричали неприятные вещи»: жительница Москвы рассказала, как относятся к русским в Латвии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам, уехавшим за границу, с призывом вернуться обратно домой. Согласно информации, которую он разместил в своих социальных сетях, многие из покинувших наши города потом решили вернуться.

В такой ситуации оказалась и жительница Москвы Яна П., которая переехала в Латвию, но по ряду причин вынуждена была вернуться. По ее словам, с прямой травлей она не сталкивалась.

«С людьми я говорила по-русски, никто мне ни слова не сказал. Хотя я слышала, что якобы сначала лучше здороваться по-украински, но я так никогда не делала, и ни с каким пренебрежением не сталкивалась», – рассказала девушка корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако обстановку, царящую там, сложно назвать дружественной.

«Я видела там портрет нашего президента Владимира Путина напротив консульства РФ. Одна половина его лица там изображена в виде черепа. Как мне рассказали, автор этим хотел сказать, якобы он убийца. Также видела украинцев, которые неподалеку устраивали митинги и кричали неприятные вещи», – призналась жительница Москвы.

Ранее Путин рассказал, что половина уехавших год назад россиян уже вернулась в страну.