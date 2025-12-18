Кричат о помощи: какие популярные таблетки из аптечки разрушают мышцы

Ученые из Колумбийского университета (США) выявили один из возможных молекулярных механизмов, объясняющий возникновение мышечной боли у части пациентов, принимающих статины — препараты для снижения уровня холестерина. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation, передает Газета.ру.

Несмотря на широкое применение статинов, у некоторых пациентов они вызывают побочные эффекты в виде миалгии (мышечной боли), слабости и усталости, что может приводить к отказу от терапии. Причины этого явления долгое время оставались не до конца ясными.

С помощью метода криоэлектронной микроскопии исследователи установили, что молекула симвастатина способна связываться с рианодиновым рецептором — ключевым белком, регулирующим поток ионов кальция в мышечных клетках. Это связывание приводит к частичному открытию кальциевого канала и неконтролируемой «утечке» кальция внутрь клетки. Данный процесс может напрямую ослаблять мышцы или активировать ферменты, разрушающие мышечную ткань.

Авторы работы подчеркивают, что этот механизм, вероятно, объясняет не все случаи статиновой миопатии, однако даже если он актуален для небольшой части пациентов, речь идет о миллионах людей по всему миру. В экспериментах на мышах негативный эффект от утечки кальция удалось устранить с помощью экспериментального препарата, который сейчас проходит испытания для других заболеваний.

Ранее эксперты раскрыли правила безопасного застолья на Новый год.