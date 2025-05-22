Кричавшая о ненависти к русским москвичка хотела помириться со строителями

Как сообщает РИА Новости, женщина осознала, что произошло, поэтому спустилась второй раз, чтобы извиниться, но ее не пустили даже в холл.

По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на рабочего и других лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским. Кроме того, в руке у Джоган был пневматический пистолет, из которого она не менее двух раз выстрелила холостыми в сторону мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Женщина полностью признала вину и раскаялась, объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом. Суд назначил ей два года колонии.

Также Джоган должна будет выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в соцсети.

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