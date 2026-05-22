Криминалист усомнился в необходимости поисков в тайге пропавших Усольцевых

Поиски супругов Сергея и Ирины Усольцевых, а также их дочери Арины, пропавших в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, могут оказаться пустой тратой времени. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT заявил, что семья имела возможность выехать за границу и могла имитировать свое исчезновение.

Как отметил эксперт, версия о том, что Усольцевы инсценировали пропажу, а сами сейчас находятся в другом государстве, имеет право на существование. По его словам, искать их в тайге в таком случае — пустая трата времени и ресурсов. Игнатов подчеркнул, что у семьи была возможность покинуть страну, и этот вариант нельзя сбрасывать со счетов.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказывал, зачем участвует в телевизионных шоу. По словам мужчины, он делает это для защиты близких. Однако новые заявления криминалиста ставят под сомнение необходимость масштабных поисковых мероприятий в Красноярском крае, если пропавшие на самом деле могли давно покинуть территорию России. Впрочем, официальные органы данную информацию не подтверждали.

