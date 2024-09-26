Криптобиржа Binance отказывает в доступе подсанкционным физлицам и юрлицам из РФ

Binance ограничивает доступ для подсанкционных россиян. Об этом сообщил ТАСС в телеграм-канале, ссылаясь на пресс-службу онлайн-сервиса обмена цифровых валют.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила, что вводит ограничения для физических и юридических лиц из России, попавших под санкции.

Binance объяснила, что продолжит обслуживать лишь ограниченное число имеющихся на данный момент российских клиентов, чтобы те могли сохранить свои цифровые активы. Также биржа пересматривает свои бизнес-операции в России. В ближайшее время Binance проинформирует сообщество о своих дальнейших планах.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля 2025 года введут в оборот цифровой рубль.