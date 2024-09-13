С 1 июля 2025 года в России введут в оборот цифровой рубль

С 1 июля 2025 года в России запустят широкое использование цифрового рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

К этому времени крупнейшие банки страны должны предоставить клиентам возможность проводить банковские операции с цифровым рублем, а компаниям — проводить с их помощью оплату.

Свои предложения ЦБ РФ направил в Минфин России.

Сроки введения цифрового рубля в оборот будут зависеть от размера выручки компаний за год. Компании, годовая выручка которых составляет более 30 млн рублей, должны будут начать принимать цифровые рубли с 1 июля следующего года. Компании с выручкой более 20 млн рублей начнут принимать цифровую валюту с 1 июля 2026 года, а все остальные — с 1 июля 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане намерены разрешить официальный обмен крипты через обменники.