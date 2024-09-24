Криптобиржа Bybit запустила первые в мире криптовалютные исламские счета

Данное нововведение позволяет мусульманским клиентам инвестировать в криптовалюты, не нарушая своих религиозных принципов. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на заявление главы платформы Бена Чжоу.

Мусульмане не могут полноценно использовать классические финансовые инструменты из-за запрета на оплату и получение процентов в исламе.

В связи с этим криптобиржа Bybit запустила первые в мире криптовалютные счета, соответствующие законам шариата. На платформе будет доступно 75 криптовалютных инструментов и два торговых бота. Среди поддерживаемых цифровых активов: BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, UNI, XLM и др.

Аккаунты, соответствующие законам шариата, доступны на второй по величине криптобирже для инвесторов-мусульман. Новый продукт разработан при поддержке консалтингового агентства ZICO Shariah. Разделение средств пользователей и прозрачная структура комиссий обеспечивают этичную торговлю в соответствии с исламскими ценностями.

Ранее стало известно, что в России введут в оборот цифровой рубль с 1 июля 2025 года.