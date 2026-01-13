Кристина Асмус перестала скрывать нового возлюбленного
KP.RU: новый возлюбленный Кристины Асмус оказался высоким и лысым
Фото: [соцсети]
Отпуск Кристины Асмус на Бали с дочерью Настей превратился в информационный повод для обсуждения ее личной жизни. Актриса, известная по сериалу «Интерны», поделилась в соцсетях фотографией, на которой запечатлен ее новый спутник, пишет KP.RU.
Мужчина на снимке позирует на фоне тропического пейзажа со спины, что сохраняет интригу вокруг его личности, но позволяет рассмотреть стройную фигуру и лысую голову. Поклонники не смогли угадать, является ли новый спутник актрисы коллегой или бизнесменом.
Интерес для масс-медиа и публики заключается в продолжающейся трансформации публичного образа актрисы после развода с Гариком Харламовым. Каждое новое романтическое появление Асмус в информационном поле становится объектом анализа, формируя нарратив о поиске стабильности вне творческой среды. Так, продюсер Сергей Дворцов в одном из интервью отмечал, что характер актрисы сложен для длительных отношений с представителями творческих профессий, что косвенно объясняет череду недолгих романов.
Креативность самой Асмус в этой ситуации проявляется в выверенной дозировке информации. Рассекретив факт отношений еще в сентябре 2025 года, она продолжает держать имя избранника в тайне, используя классический прием сохранения внимания за счет неполного раскрытия деталей.
Ранее сообщалось, что актрису Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф».