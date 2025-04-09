Mash: актрису Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф»

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», где та играет главную роль. Об этом в среду сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, 36-летняя актриса не просто срывала съемочный процесс и график, но и конфликтовала со своими коллегами, в том числе актером Матвеем Лыковым, который также играет главную роль. Mash уточняет, что Асмус просила менять сцены или сценарий в последний момент, а потом попросила вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

Напомним, что ранее стало известно, что японская актриса Реко Хиросуэ попала в ДТП на своей машине, врезавшись в фургон на автостраде, а потом себя очень странно вела, даже напала на медсестру. В итоге актриса была арестована.