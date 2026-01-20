Критерии дисциплины: зачем в Россию возвращают советские двойки за плохое поведение

С 1 сентября 2026 года во всех российских школах планируется ввести оценку за поведение. В настоящее время пилотный проект проходит в 89 учебных заведениях семи регионов, включая Новгородскую, Тульскую и Ярославскую области. Инициатива, авторами которой выступили депутаты Госдумы, призвана систематизировать воспитательную работу и помочь педагогам в выявлении учащихся, требующих дополнительного внимания. Интернет-издание «Ямал-медиа» выяснило, как будет работать механизм дисциплины на практике.

С практической точки зрения, нововведение ставит несколько ключевых задач. Согласно критериям Минпросвещения, оцениваться будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Предполагается, что это позволит сделать поведенческие критерии более прозрачными и окажет профилактическое воздействие на учеников. Эксперты, однако, отмечают, что система не нова — в советских школах существовала практика выставления удовлетворительной или неудовлетворительной оценки по поведению по итогам недели.

Главный вопрос заключается в методологии и возможных рисках. Как отмечает руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков, успех системы зависит от уровня подготовки педагогов и выстроенности взаимодействия внутри школьных коллективов. Некорректное применение оценки может привести к перегибам или, наоборот, к ее формализации. При этом, по словам депутата Анатолия Вассермана, оценка станет более системным инструментом, чем разрозненные замечания в дневнике, давая сводную характеристику поведения ученика.

«Но педагоги смогут дать знать самому ученику, его родным и близким, что он ведет себя неадекватно и тем самым себе и остальным детям в классе мешает учиться. Чем отличается оценка за поведение от записи в дневнике? Запись по всем поступкам чисто технически сделать невозможно, а вот суммировать их и вывести общую оценку — можно для любого ученика», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Таким образом, возвращение оценки за поведение — это не просто административное решение, а часть более широкого процесса усиления воспитательной функции школы. Насколько схема приживется в российских школах пока сказать сложно.

