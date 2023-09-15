Критерии оценки сельхозземель изменились в Московской области

В Московской области внесли поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», что позволит упростить разрешительные процедуры и будет способствовать привлечению инвестпроектов в регион, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Принятые поправки изменят критерии, по которым сельхозземли относят к категории особо ценных. До этого к ним относились площади, кадастровая стоимость которых на 10% превышала средний уровень стоимости земли по округу.

«Сейчас этот порог увеличили в 5 раз и он составляет 50%. Такая мера позволит оптимизировать процесс получения разрешительных документов на получение земельного участка, что благоприятно скажется на инвестиционном климате региона», — отметил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что данная инициатива позволит использовать земельные участки для реализации инвестпроектов, строительства жилья и других целей, а также будет способствовать оперативному вовлечению в сельскохозяйственный оборот и агропромышленное производство участков, которые недостаточно эффективно используются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.