На Украине зафиксирован критический отток учащихся старших классов и абитуриентов, вызванный массовым выездом молодежи за рубеж. Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и блогер Михаил Высоцкий отметил, что многие одиннадцатые классы стоят полупустыми, а образовательная система столкнулась с беспрецедентным кадровым голодом. По его словам, это ставит под угрозу развитие оборонного сектора и армии.

Украинский образовательный блогер и доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий в эфире ТСН сообщил о критической ситуации в старших классах школ. По его словам, ни для кого не будет секретом, что многие одиннадцатые классы стоят полупустые, если говорить о парнях. Целыми классами, как отметил Высоцкий, они уезжают учиться куда-то — в Варшаву, в Прагу.

Основная причина бегства, по словам эксперта, заключается не в качестве зарубежного образования, а в стремлении семей обеспечить детям безопасность и избежать будущих ограничений на выезд. Как пояснил Высоцкий, многие матери желают, чтобы их ребята уехали сейчас, потому что имеют определенные опасения, что потом они не смогут выехать из страны. Родители, подчеркнул он, хотят, чтобы их дети учились в спокойных условиях, а не сидели во время тревог в бомбоубежищах.

Особенно тяжелая ситуация, по словам доцента, сложилась в сфере технического образования, где традиционно преобладали студенты-мужчины. Он указал на то, что для специальностей, где было много ребят, сейчас ситуация с набором очень сложная. Наблюдается недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям.

Высоцкий резюмировал, что без инженерии не будет нового оружия, не будет войска и технологий. Однако, как он отметил, Украина не имеет людей, которые хотели бы этим заниматься. Отсутствие новых кадров, по его мнению, делает невозможным создание современных технологий и поддержание обороноспособности в будущем.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще всех просят убежища в России.