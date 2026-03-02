Крош и Лосяш на перроне: Смешарики взяли под охрану железную дорогу в Апрелевке

В Апрелевке обычная поездка на электричке превратилась в экскурсию по картинной галерее. Как пишет REGIONS , неизвестные художники превратили скучный забор, отделяющий железнодорожную платформу от жилого квартала, в настоящий мультпарад. Теперь по пути на работу и домой пассажиров встречают Смешарики, Чиполлино и даже Водяной из советского мультфильма.

Круглые и веселые герои современного мультсериала поселились на секциях ограждения прямо напротив путей. Рядом с ними скромно пристроился луковый мальчик из старой доброй сказки, а чуть поодаль из-за угла выглядывает болотный житель с хитрой улыбкой. Авторство пока остается загадкой: местные жители предполагают, что это работа студентов-художников или просто талантливых граффитистов, решивших подарить городу немного красок.

Но результат говорит сам за себя. Серый и унылый забор, который годами навевал тоску, теперь притягивает взгляды. Житель округа Иван поделился эмоциями.

«Идешь утром на электричку, настроение никакое, а тут — бац! — и Чиполлино подмигивает. Сразу улыбаешься и вспоминаешь, как в детстве книжку читал».

Оказывается, такая реакция — не просто ностальгия, а работа психологических механизмов. Немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд объяснила REGIONS, почему простой рисунок на заборе может менять самочувствие целого района.

Пассажиры же продолжают с удовольствием разглядывать персонажей, фотографируют их и выкладывают снимки в социальные сети. Для многих этот забор стал маленьким порталом в детство, где все проблемы были простыми, а мир — полным чудес.

