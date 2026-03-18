Кроссовер в ледяной ловушке: жителям Серпухова предлагают «выловить» премиум-авто за 2 млн

В сообществах Серпухова появилось объявление, от которого у автолюбителей загораются глаза, а у скептиков — включается режим «здесь что-то не так». Неизвестный предлагает купить почти новый премиальный кроссовер LiXiang за смешные 2,2 миллиона рублей. Причина щедрости необычна: машина якобы провалилась под лед на Оке во время зимней рыбалки, и новому владельцу придется самостоятельно вытаскивать ее из полыньи. Корреспондент REGIONS вместе с юристом выяснял, где заканчивается удача и начинается криминал.

История, достойная сценария народного сериала: владелец дорогого китайского кроссовера поехал на рыбалку, перебрал горячительного, перепутал направление и угодил передней осью под лед. Теперь, протрезвев, он готов расстаться с «ласточкой» 2023 года выпуска с пробегом всего 23 тысячи километров почти за бесценок. Потенциальная выгода для покупателя — до миллиона рублей, если, конечно, удастся реанимировать утопленника.

Комментаторы в соцсетях уже разделились на два лагеря. Одни рвутся доставать технику из ледяного плена, прикидывая бюджет на ремонт. Другие иронизируют, предлагая захватить с собой не только трос, но и шампанское, чтобы отметить сделку прямо на льду. Однако праздник может не состояться.

Юрист Григорий Мухин призывает охладеть пыл раньше, чем кроссовер окажется на суше. По его словам, такие объявления — классический признак мошеннической схемы, которая сейчас гуляет по разным регионам страны.

Схема обмана предельно проста: жертве обещают невероятную выгоду, но требуют символическую предоплату для «бронирования» товара и получения адреса. Сразу после перевода средств мошенник обрывает связь. По словам Мухина, вернуть деньги через полицию в таких случаях крайне сложно, так как вычислить анонимного продавца в сети почти невозможно.

«Никогда не доверяйте предложениям, которые кажутся уж очень выгодными. Это может быть ловушкой. Также нужно тщательно проверять информацию о товаре: поискать дополнительные сведения, сравнить с другими объявлениями и убедиться в реальности предложения.», — советует Мухин.

Правило номер один: никакой предоплаты «вслепую». Честному продавцу не к чему спешить с деньгами до подтверждения надежности сделки. Присмотритесь к фотографиям и описанию товара — иногда за идеальной картинкой скрываются артефакты ИИ или явные нестыковки, которые выдают мошенников.

При детальном рассмотрении фотографий, прилагаемых к объявлению, всплывают любопытные детали. Зеркала заднего вида расположены с подозрительной асимметрией, а пейзаж за окном авто слабо напоминает серпуховские берега Оки. Специалисты предполагают, что картинка сгенерирована нейросетью, которая пока не слишком сильна в законах физики и геометрии.

Юрист советует не давать волю эмоциям и включать критическое мышление каждый раз, когда цена на что-то падает ниже плинтуса. Проверить информацию в таких случаях почти невозможно, а настойчивые просьбы внести предоплату должны стать красной лампочкой.

Пока авантюристы прикидывают, как выгоднее продать спасенный кроссовер, благоразумные граждане делат выводы. История с утонувшим LiXiang, похоже, закончится не вытаскиванием авто из проруби, а прорухами в бюджете доверчивых покупателей.

