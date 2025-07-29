Кровавый кошмар в небоскребе: кто стоит за стрельбой на Манхэттене?
Пять человек погибли при стрельбе в высотке на Манхэттене в Нью-Йорке
Фото: [pxhere.com]
По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбе в высотке на Манхэттене в Нью-Йорке. О трагедии со ссылкой на источники сообщает издание New York Post.
Среди погибших сотрудник полиции.
Напомним, стрельбу в одном из небоскребов Нью-Йорка, где находится, в том числе, штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США, устроил неизвестный мужчина в бронежилете. Злоумышленник находился внутри небоскреба.
Стрелка ликвидировали.
Ранее сообщало о том, что три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии.