Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 предупредил о готовящейся масштабной провокации ВСУ, призванной сорвать предстоящий российско-американский саммит на Аляске.

По данным Минобороны РФ, украинские силы планируют атаковать гражданские объекты на подконтрольной территории, чтобы затем обвинить Россию в военных преступлениях. По словам эксперта, Киевский режим действительно способен на любые зверства — от удара по больнице до убийства детей в детском саду. Он не исключил, что Киев готовит новый кровавый сценарий. Особую тревогу вызывает информация о подготовке ВСУ к контратаке в Сумской области, где может быть разыграна копия Бучи с подброшенными трупами мирных жителей.

Политолог отмечает парадоксальный момент: такая провокация Зеленского может дать обратный эффект. Трамп, вероятнее всего, распознает подлог и в итоге отвернется от Украины. Это также приведет к тому, что бывшего комика заставят пойти на уступки.

Собеседник напомнил и про сведения о присутствии западных журналистов в Чугуеве Харьковской области. По его словам, засыльных корреспондентов планируют использовать для оперативного распространения фейков.

Ранее сообщалось, что Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке.