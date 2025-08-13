Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

Агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что встреча президентов России, США и Украины может пройти в Европе или на Ближнем Востоке. Переговоры планируют организовать вскоре после двустороннего саммита Путина и Трампа на Аляске.

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут состояться в одной из стран Европы или Ближнего Востока. Как сообщает Reuters, конкретное место пока не выбрано, но стороны активно обсуждают варианты.

Инициатором трехстороннего саммита выступил Трамп. До этого он заявил, что готов провести встречу сразу после переговоров с Путиным на Аляске, если они пройдут успешно. Администрация президента США рассматривает этот шаг как возможность ускорить урегулирование конфликта на Украине.

В Кремле подтвердили, что обсуждают формат будущих переговоров, но подчеркнули — следующая встреча Путина и Трампа должна пройти в России. Пока стороны не пришли к единому решению, но дипломаты активно прорабатывают детали.

Ранее сообщалось о том, что США приостановили антироссийские санкции.