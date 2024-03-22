Кровельные элементы для строительных организаций начнут производить в Щелково
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Щелково началась реконструкция производственного цеха предприятия «Автоклавы высокого давления и температуры» (АВДТ). Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Будущий производственный цех обеспечит развитие комплекса услуг для строительных организаций, его площадь превысит 10,5 тысячи квадратных метров. Там будут производить кровельные элементы из оцинкованной стали и другие виды металлопродукции, необходимые для нужд застройщиков. Например, листы профнастила, карнизные изделия, желоба для водостоков, элементы снегозадержания и не только. Проект будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте, его услуги бесплатны.
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