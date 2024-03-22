Кровельные элементы для строительных организаций начнут производить в Щелково

Будущий производственный цех обеспечит развитие комплекса услуг для строительных организаций, его площадь превысит 10,5 тысячи квадратных метров. Там будут производить кровельные элементы из оцинкованной стали и другие виды металлопродукции, необходимые для нужд застройщиков. Например, листы профнастила, карнизные изделия, желоба для водостоков, элементы снегозадержания и не только. Проект будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте, его услуги бесплатны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.