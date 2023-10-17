«Крови прольется много»: ясновидящая предсказала новый виток армяно-азербайджанского конфликта
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Известная ясновидящая Инна Мишина поделилась новым страшным пророчеством. Война, которой охвачен Ближний Восток — это только начало, уверена она. Вскоре она придет и в другие страны.
Ясновидящая увидела во сне, как «обрушились горы, заполыхали деревни и села, началась ожесточенная перестрелка».
«Мне явилась огромная буква «А». Можно сделать вывод, что это будет Армения и Азербайджан. Возможно, что война затронет и Афганистан», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Новая фаза военного противостояния наступит в ближайшее время, предсказала ясновидящая.
«Скорее всего, в ноябре. Конфликт между этими странами перейдет на новый уровень и будет очень ожесточенным», — подчеркнула она.
Россия поможет погасить огонь войны, продолжила экстрасенс.
«РФ вмешается, именно она предотвратит этот конфликт. Не сотрут с лица земли Армению, но крови прольется много. Возможна природная катастрофа, потому что я видела, как обрушились горы», — заключила собеседница издания.
Ранее Мишина предсказала человечеству шесть лет войн, голода и болезней.