Круглый стол по вопросам развития института пробации прошел в Московской области

Круглый стол на тему развития института пробации прошел в социально-реабилитационном центре для бездомных «Теплый прием». Об итогах мероприятия рассказали в ГУФСИН РФ по региону.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы работы центра и взаимодействия субъектов пробации Подмосковья.

К мероприятию присоединились представители профильных министерств и ведомств, общественники, а также участники программы пробации. Один из них рассказал, что в центре можно получить поддержку в части оказания медпомощи, восстановления документов, получения образования, поиска работы.

Ранее ГУФСИН РФ по Подмосковью и Адвокатская палата региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пробации.