Круглый стол по вопросам развития института пробации прошел в Московской области
Вопросы развития института пробации обсудили в Подмосковье
Фото: [ГУФСИН РФ по МО]
Круглый стол на тему развития института пробации прошел в социально-реабилитационном центре для бездомных «Теплый прием». Об итогах мероприятия рассказали в ГУФСИН РФ по региону.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы работы центра и взаимодействия субъектов пробации Подмосковья.
К мероприятию присоединились представители профильных министерств и ведомств, общественники, а также участники программы пробации. Один из них рассказал, что в центре можно получить поддержку в части оказания медпомощи, восстановления документов, получения образования, поиска работы.
Ранее ГУФСИН РФ по Подмосковью и Адвокатская палата региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пробации.