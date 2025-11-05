Круиз в больницу: на теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление

Круизный рейс по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва на теплоходе «Сергей Дягилев» завершился массовым недомоганием пассажиров. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

По данным телеграм-канала, около десяти человек, включая детей, обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления. Инцидент произошел во время путешествия, организованного компанией «Донинтурфлот», и потребовал экстренного вмешательства медиков по прибытии судна в столицу.

Первые признаки заболевания, среди которых пассажиры называли тошноту, расстройство желудка и резкие боли в животе, проявились в ночь со 2 на 3 ноября, на вторые сутки круиза. Для облегчения состояния туристам пришлось самостоятельно приобретать лекарства в аптеке города Углич. По словам пострадавших, лишь это помогло им дождаться возвращения в Москву. Вечером 3 ноября теплоход пришвартовался в столице, где у причала его уже ожидали машины скорой медицинской помощи для эвакуации и осмотра заболевших.

Владельцу теплохода, компании «Донинтурфлот», предстоит провести внутреннюю проверку для установления причин инцидента — от качества питьевой воды и продуктов питания до соблюдения санитарно-гигиенических норм на борту. Официальные комментарии от туроператора пока не поступали.

