Гостиничная сеть Azimut Hotels сообщила о выходе на рынок Израиля

Крупнейшая гостиничная сеть в России Azimut Hotels планирует открыть два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме. В интервью для РБК генеральный директор компании Максим Бродовский сообщил , что первая гостиница может начать свою работу к середине 2025 года.

Обе гостиницы будут управляться Azimut Hotels, как отметили в компании в разговоре с РБК. Каждое заведение будет иметь около 120 номеров. Сумму вложений в проекты не раскрыли. Бродовский уточнил, что финансирование частично поступило от продажи европейских активов.

Он также добавил, что эти отели направлены как на туристов, так и на людей, отправляющихся в религиозные поездки или деловые командировки. Максим Бродовский подчеркнул, что международная экспансия остается стратегической задачей для сети Azimut Hotels.

С момента своего основания в 2006 году Azimut Hotels управляет почти 70 гостиницами и санаториями с общим количеством 11 тыс. номеров.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара на курорте в провинции Болу возросло до 76.