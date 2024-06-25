Крупнейшая контейнерная компания мира отказалась заходить в Одессу из-за коррупции на таможне

Крупнейшая контейнерная компания планеты Mediterranean Shipping Company (MSC) отказалась заходить в порт Одессы из-за коррупции на таможне, сообщила Ассоциация международных экспедиторов Украины.

Впервые с начала СВО компания запретила своим судам заходить в Одессу. Сообщается, что украинская сторона безосновательно досматривает грузы, затягивает с оформлением документов и требует мзду за экспорт сельхозпродукции.

Ассоциация обращается к украинским властям с просьбой навести порядок на таможне.

Ранее украинские власти начали принудительную эвакуацию из Торецка, к которому приближаются российские войска.