Крупнейшая сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты

В магазинах сети Coop Alleanza 3.0, которая принадлежит группе кооперативов Coop, больше не продаётся продукция, произведённая в Израиле. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

С полок уберут некоторые продукты, которые были произведены в Израиле или имеют израильское происхождение. Речь идёт о марках арахиса и кунжутной пасты тахини, а также о товарах, которые выпускаются под брендом производителя сифонов.

Торговая сеть, в состав которой входят 350 торговых точек, охватывает значительную часть итальянских регионов, преимущественно в северной части страны.

Торговая марка объяснила своё решение отказаться от израильских товаров солидарностью с палестинцами. Компания резко осудила действия правительства Израиля, которые привели к блокировке поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа.

«Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания Coop решила поддержать жителей сектора Газа и включила в свой ассортимент продуктовых товаров газировку Gaza Cola, которая скоро окажется в бакалее магазинов.

«Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа», — пишет сеть магазинов.

Ранее Израиль пообещал вернуться к агрессии против Ирана, а пока снова потерроризирует Газу.