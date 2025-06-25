Израиль обещает вернуться к агрессии против Ирана

Израильский Генштаб продолжает военную операцию против Ирана, и это не конец, а лишь начало нового этапа, — сообщил генерал-лейтенант Эяль Замир, начальник Генштаба Армии обороны Израиля. Об этом пишет ряд израильских СМИ.

В то же время руководство израильских вооруженных сил отменило все ранее введенные ограничения для граждан, связанные с конфликтом с Ираном. Это решение было принято под давлением Соединенных Штатов и вступило в силу сегодня.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сказал Замир.

Тель-Авив не собирается терять время и вновь сосредоточит своё внимание на Палестине в секторе Газа, как сообщил Замир.

В то же время Иран сообщил, что сегодня вечером он вновь откроет воздушное пространство после двухнедельного периода, в течение которого оно было закрыто из-за военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ирану и Израилю «есть, что терять» в случае несоблюдения режима прекращения огня.