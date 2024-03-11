Крупнейшие производители кормов для кошек и собак в РФ пообещали снизить цены

Доминирующие на российском рынке производители кормов для кошек и собак снизят цены. Об этом заявили в ФАС РФ, сообщает KP.RU .

Такие производители как Mars и Nestle будут вынуждены снизить цены после давления антимонопольщиков. Однако в компаниях уточнили, что готовы дать промоскидку до 30%, и лишь на некоторые сорта кормов для животных.

Известно, что общая доля продаж Mars и Nestle составила 73,1%. Такие показатели зафиксировали в 2023 году. В ФАС признали компании доминирующими на рынке. Nestle принадлежат такие корма как Felix, «Дарлинг», «Гурмэ», Purina One, Pro Plan. К Mars относятся такие корма как Whiskas, Kitekat, Chappi, Pedigree, Perfect Fit, Royal Canin.

Хотя многие корма относятся к зарубежным компаниям, многие просто оказались от инвестиционных проектов. Заводы и техника производства остались в РФ. При этом ранее в компаниях предупреждали о повышении цен.

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