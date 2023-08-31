Крупнейший маркетплейс России усилил логистические мощности в Подмосковье

Маркетплейс Wildberries открыл новый склад на территории оптово-распределительного центра «Радумля» в Солнечногорске. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

ООО «ПФО Оренбург» получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ведомстве уточнили, что проект находился на сопровождении ЦСС при Правительстве региона. В его реализацию вложили более двух миллиардов рублей.

Площадь нового корпуса распределительного центра составляет более 30 тысяч квадратных метров. Он оснащен современной системой хранения различных категорий товаров. В результате в округе создали 1,5 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.