Крупнейший роддом ХМАО закрыли для посетителей из-за вспышки опасного заболевания

В Сургутском центре охраны материнства и детства посетителей не будут пускать к роженицам из-за роста случаев заражения ОРВИ по городу. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В Сургуте зафиксировали вспышку ОРВИ, на фоне чего крупнейший роддом региона закрыли для посетителей. Отметили, что занесение инфекции в больницу станет опасным для беременных, рожениц и новорожденных. Ограничения затронут и дни выписки: к встрече в помещении допустят лишь пять человек из числа родственников.

Меры предосторожности касаются всех отделений БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». Ограничения снимут после особых распоряжений при спаде инфекции в городе.

Напомнили, что Роспотребнадзор сообщал 12 февраля о росте заболеваемости: 110 случаев на десять тысяч человек. Вспышка уже нарушила очную учебу школьникам в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске: всех отправили на дистант. Гражданам рекомендовали соблюдать базовые правила гигиены, не находиться без маски в общественных местах и публиковали другие рекомендации для защиты от вирусов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о скачке заболеваемости ОРВИ.