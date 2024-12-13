Крупнейший сталелитейный завод на Украине остановил добычу угля под Покровском

Как сообщает агентство Bloomberg, это связано с тем, что город превратился в эпицентр ожесточенных боев.

Компания «Метинвест», являющаяся крупнейшим производителем стали на Украине, приостановила добычу угля под Покровском.

Из-за интенсивных боев были ликвидированы ключевые сотрудники предприятия и их семьи.

Добыча угля под Покровском имеет огромное значение для металлургических предприятий Украины, на которых используются доменные печи, отметил в беседе с изданием аналитик одного из киевских инвестиционных банков.

Ранее Foreign Policy писал о том, что Покровск имеет стратегическое значение для сталелитейных предприятий, поэтому потеря контроля над этим городом может стать причиной экономического спада в стране.

Дело в том, что Покровск является основным источником угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленностей Украины.

Ранее сообщалось о том, что Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи.