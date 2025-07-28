Крупное предприятие закрыли за нарушения и самовольные действия

Кемеровский районный суд принял решение в отношении ООО «Кемзолото» — деятельность предприятия по добыче россыпного золота на реке Кельбес приостановлена на 90 суток из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает sibdepo.ru.

Поводом стало грубое нарушение природоохранного законодательства, выявленное в ходе совместной проверки прокуратуры и Минприроды Кузбасса 17 июня. Инспекторы зафиксировали три серьезных нарушения: самовольный захват акватории реки, несоблюдение правил водопользования и незаконное размещение размываемых грунтов в защитной прибрежной зоне. Эти действия создали реальную угрозу экосистеме водного объекта.

Ситуация находится на особом контроле губернатора Кузбасса. Предприятию дали три месяца на устранение нарушений. Обязали привести территорию в соответствие с требованиями законодательства, иначе срок приостановки могут продлить.

Ранее сообщалось, что в российский регион тайно попала опасная пшеница.