В российский регион тайно попала опасная пшеница

В Тульской области выявлен факт незаконного ввоза подкарантинной пшеницы. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, предприятие получило сомнительную партию зерна, но скрыло это.

В ходе проверки было установлено, что пшеницу завезли из Калужской области по карантинному сертификату, но не предоставило обязательную отчетность о его получении. Какое-то время опасная продукция находилась на предприятии в Тульской области, где не отчитались о поставке подкарантинного зерна.

В Россельхознадзоре по Москве, Московской и Тульской областям подтвердили факт нарушения. Ведомство направило официальное предостережение компании-получателю, указав на недопустимость подобных действий в будущем.

Напомним, что пшеница, подпадающая под карантинный контроль, представляет потенциальную угрозу для агропромышленного комплекса. Ввоз такой продукции требует строгого соблюдения фитосанитарных норм и своевременного уведомления контролирующих органов. Подобная продукция может привести к распространению вредных организмов, способных нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.

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