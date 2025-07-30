Крупное российское предприятие нанесло ущерб экологии на 4,3 млн рублей

В Кемеровском округе завершилось разбирательство по делу о масштабном экологическом ущербе, причиненном золотодобывающей компанией ООО «Кемзолото», сообщает VSE42.Ru .

Суд установил, что предприятие нанесло ущерб реке Кельбес на сумму 4,3 млн рублей, при этом заработав на добыче драгоценного металла около 40 млн рублей чистой прибыли.

Прокуратура выявила целый комплекс нарушений: от сброса сточных вод и самовольного занятия водного объекта до уклонения от лесовосстановительных работ. Кемеровский районный суд принял жесткие меры — на 90 суток приостановил деятельность предприятия. Это решение вступило в силу 28 июля после продолжительного разбирательства, начавшегося еще в середине июня.

Финансовые показатели «Кемзолота» за 2024 год демонстрируют значительную прибыльность бизнеса — 366 млн рублей доходов при 326,5 млн расходов. Однако реальный ущерб природе может быть значительно выше официальных оценок.

Ранее сообщалось, что крупное предприятие в Кузбассе закрыли за нарушения и самовольные действия.