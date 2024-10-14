Крупного бизнесмена из Молдавии обвинили в выводе почти 50 млрд рублей из РФ

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, державший АО КБ «Молдиндконбанк», обвиняется в выводе из России свыше 48 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Акула» молдавского банковского бизнеса Вячеслав Платон, по версии следствия, с 2013 по 2014 год вывел крупные суммы для клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с банками России. Более 20 кредитно-финансовых организаций РФ были задействованы в этой схеме. Полагают, что в процессе он вывел 126 миллиардов рублей через свой АО КБ «Молдиндконбанк».

Однако МВД РФ сообщает про новые эпизоды: по ним Платон обвиняется в очередном незаконном выводе средств из РФ. Речь про сумму, свыше 48 миллиардов рублей.

Платону заочно предъявили обвинение в совершении двух преступлений, связанных с незаконными выводами из РФ с применением подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Переводы осуществлялись на счета не резидентов страны. Сообщниками молдавского предпринимателя являлись Александр Коркин, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Деловые партнеры обвиняемого объявлены в международный розыск. Дело рассмотрят в Преображенском районном суде Москвы.

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