Крупному бизнесу предложили интегрироваться с чат-ботом Max

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало крупным компаниям провести интеграцию своих систем с чат-ботом, работающим в мессенджере Max. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Отмечается, что после выполнения интеграции бизнес сможет направлять физическим лицам юридически значимые документы с использованием системы «Госключ», обеспечивающей надежную идентификацию и защиту данных.

Ключевым преимуществом интеграции является бесшовный переход между платформой Max и системой «Госключ», что обеспечивает удобство для пользователей и сохраняет высокий уровень безопасности информации.

Кроме того, клиенты компаний получат возможность делиться данными со своими профилями на «Госуслугах», что значительно сократит время, необходимое для заполнения различных документов и форм.

Стоит отметить, что популярность мессенджера Max продолжает расти. Так, количество пользователей платформы уже достигло 18 млн человек. Наибольшая активность регистрации наблюдается среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Казани и Екатеринбурга.

